Calciomercato Milan – De Ketelaere, c’è la fumata bianca: i dettagli

Il Milan ha preso Charles De Ketelaere in questo calciomercato estivo. Trattativa lunga che, alla fine, si è conclusa felicemente. Il punto

Daniele Triolo

Charles De Ketelaere è un nuovo acquisto del Milan in questa sessione estiva di calciomercato. Il 'Corriere della Sera' oggi in edicola ha annunciato la tanto attesa fumata bianca. Il fantasista belga, classe 2001, secondo il quotidiano nazionale potrebbe sbarcare a Milano già stasera per svolgere le visite mediche nella mattinata di domani.

Un'operazione di calciomercato, quella per De Ketelaere al Milan, progettata, costruita e conclusa da Paolo Maldini e Frederic Massara, capaci di portare in rossonero uno dei talenti più importanti del calcio internazionale. Un jolly offensivo di enorme qualità, un 'numero 10' naturale in grado, però, di agire anche da seconda punta, da esterno o da 'falso nueve'.

Milan, ecco De Ketelaere! In questi giorni sarà a Milano

Un gioiello luminoso che, vista la giovanissima età, ha ancora ampi margini di miglioramento. Al Bruges andranno 32 milioni di euro più bonus. De Ketelaere firmerà con il Milan un contratto di cinque anni, scadenza 30 giugno 2027, da 2 milioni di euro netti a stagione più bonus.

Nonostante sia giovane, non è di certo ' un pivello' secondo il 'CorSera'. CDK, infatti, ha già totalizzato 120 presenze e 25 reti con il Bruges. A livello internazionale ha giocato 16 gare (con 2 gol) in Champions League e 3 partite in Europa League. Ha disputato, inoltre, 8 presenze con la Nazionale maggiore del Belgio, segnando un gol all'Italia nell'ultima finale 3°-4° posto di Nations League.

