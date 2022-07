Calciomercato Milan – De Ketelaere, adesso è fatta davvero: il punto

Charles De Ketelaere è un nuovo acquisto del Milan in questo calciomercato. Ecco quanto incasserà il Bruges dall'intera operazione

Daniele Triolo

Charles De Ketelaere è un nuovo calciatore del Milan in questa sessione estiva di calciomercato: adesso è davvero fatta. Per il momento, in via ufficiosa. Quanto prima sarà anche ufficiale. Lo ha riferito il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola. Domani il giocatore sbarcherà a Milano per sostenere le visite mediche, al più tardi, nella giornata di lunedì.

La svolta nella trattativa di calciomercato per De Ketelaere al Milan è arrivata nella tarda mattinata di ieri, quando il Bruges ha accettato l'ultima proposta del club di Via Aldo Rossi. Ovvero, 32 milioni di euro di parte fissa, altri 4 milioni di euro di bonus e, in aggiunta, il 15% della percentuale sull'eventuale futura rivendita. Solo, però, sulla differenza tra la cifra che il Milan incasserebbe e quanto versato al club belga.

Calciomercato Milan, che esborso economico per De Ketelaere!

In pratica, il Milan ha dovuto correggere leggermente l'offerta presentata mercoledì scorso, alzando da 35 a 36 milioni di euro complessivi la proposta per CDK. Così il Consiglio d'Amministrazione del Bruges, convocato d'urgenza e andato in scena giovedì sera, ha dato il via libera definitivo alla cessione del fantasista classe 2001.

Milan e Bruges, poi, hanno poi trascorso la giornata a scambiarsi documenti ed a stendere i contratti. L'ultimo ostacolo da sistemare? Alcune pendenze che Tom De Mul, agente di De Ketelaere, aveva con il Bruges. Risolte. Il giocatore, invece, oltre ad aver rinunciato ad un milione di euro complessivo sul contratto di cinque anni che firmerà con il Milan (prenderà 2,3 milioni di euro netti a stagione anziché 2,5), ha lasciato sul tavolo anche alcuni bonus che aveva maturato con il Bruges.

Per il 'CorSport', De Ketelaere dovrebbe fare la conoscenza di mister Stefano Pioli e dei suoi nuovi compagni mercoledì prossimo, giorno in cui è fissata la ripresa degli allenamenti a Milanello dopo l'amichevole del Diavolo di domani a Marsiglia. Non è escluso, però, che, il giocatore possa allenarsi nel centro sportivo rossonero già lunedì o martedì. Da verificare le sue condizioni, visto che negli ultimi giorni non si è allenato oppure lo ha fatto in maniera differenziata.

L'ultima amichevole estiva dei rossoneri, Vicenza-Milan di sabato 6 agosto, potrebbe servirgli come test match in vista del campionato, che vedrà il Diavolo debuttare sette giorni dopo a 'San Siro' contro l'Udinese. De Ketelaere dovrebbe prendere la maglia numero 90.

Curiosità: De Mul, il suo agente, in passato è stato compagno di squadra di Zlatan Ibrahimović nell'Ajax. Ha chiesto allo svedese di avere un occhio di riguardo per il suo assistito.