Calciomercato Milan – Di Marzio: “De Ketelaere? Ecco cosa mi aspetto”

La trattativa per Charles De Ketelaere, obiettivo di calciomercato del Milan, è in chiusura? Ne ha parlato Gianluca Di Marzio a 'SkySport24'

"Mi aspetto un'accelerata in questa settimana. Ieri non ha giocato in Supercoppa, questo un segnale che la trattativa è in fase avanzata. Mi aspetto un rilancio del Milan in questi primi giorni della settimana. Sarebbe un colpo importante per i rossoneri".