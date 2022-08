Calciomercato Milan – De Ketelaere, patto col Diavolo: tutti i dettagli

'Tuttosport' oggi in edicola ha parlato di Charles De Ketelaere , nuovo acquisto del Milan , arrivato nella nottata tra lunedì e martedì a Milano , all'aeroporto di Linate Prime , e che nella giornata di ieri ha svolto tutto l'iter burocratico che l'ha portato ad essere, ufficialmente, un rinforzo per la formazione di Stefano Pioli .

Nella sede di Via Aldo Rossi De Ketelaere ha firmato il contratto con il Milan, ha fatto foto e video di rito con la dirigenza al gran completo e ufficializzato che prenderà anche nella sua esperienza rossonera il numero 90 che lo ha accompagnato al Bruges. Proprio come l'amico e connazionale Romelu Lukaku, che ha preso questo numero in occasione del suo ritorno all'Inter in questa stagione.