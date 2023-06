Calciomercato Milan – De Ketelaere via? La situazione del belga

Charles De Ketelaere potrebbe lasciare il Milan in questo calciomercato estivo. Ora, però, il calciatore belga è impegnato in Nazionale

Come si legge sull'edizione odierna del Corriere dello Sport, prenderebbe sempre più piede l'ipotesi di Charles De Ketelaere lontano dal Milan in questa finestra di calciomercato , dopo appena una stagione trascorsa in rossonero. L'annata a dir poco deludente del classe 2001 ha pesato sulle scelte della nuova dirigenza rossonera condotta da Geoffrey Moncada e Giorgio Furlani , specie dopo l'esosa cifra (circa 35 milioni di euro) spesa per acquisire le prestazioni del numero 90 dal Club Bruges .

Calciomercato Milan - De Ketelaere può partire a una cifra congrua

Voluto fortemente dall'ormai ex Dt del Milan, Paolo Maldini, nella precedente estate, su De Ketelaere incombe sempre di più il dubbio legato alla sua permanenza in rossonero. Non sarebbe da escludere una eventuale cessione, qualora arrivare un'offerta congrua alle richieste del Diavolo. Si parlerebbe di una somma tra i 27 e 28 milioni. Tuttavia, con l'Europeo U21 di mezzo, al momento l'operazione rimarrebbe in stand-by. Qualora infatti, il belga dovesse disputare un'ottima competizione, allora il club di Via Aldo Rossi potrebbe pensare di trattenerlo o cederlo soltanto in prestito.