Calciomercato Milan – De Ketelaere in uscita: la cifra per la cessione

Secondo quanto riferito dal 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, il Milan non chiude le porte per la cessione di Charles De Ketelaere già in questa sessione estiva di calciomercato . Il fantasista belga, classe 2001 , potrebbe dunque partire a titolo definitivo al giusto prezzo. Nel caso in cui, dunque, dovessero arrivare proposte allettanti nel corso dell'estate, il Diavolo le valuterà.

Calciomercato Milan, De Ketelaere può già andare via

De Ketelaere, arrivato un anno fa dal Bruges per 35 milioni di euro bonus compresi, potrebbe partire, secondo il quotidiano romano, per un'offerta non inferiore ai 28-29 milioni di euro. Somma, questa, che permetterebbe al club di Via Aldo Rossi di evitare di iscrivere una minusvalenza in bilancio. CDK ha vissuto una prima stagione in rossonero molto negativa: ora, però, è agli Europei Under 21 con il Belgio, dove cercherà di rilanciarsi.