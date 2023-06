Calciomercato Milan – De Ketelaere come Tonali e Leao: non si vende

Il Milan vorrebbe insistere sul suo numero 90, aiutarlo a far emergere le qualità tecniche. L'estate scorsa, infatti, De Ketelaere era arrivato a Milano a pochi giorni dall'inizio della stagione e ha dovuto fare i salti mortali per mettersi al passo dei compagni. L'annata ventura, inoltre il ragazzo avrà anche meno esposizione mediatica.

Il club di Via Aldo Rossi ha scartato l'ipotesi di un prestito . Le opzioni sul tavolo, quindi, restano due. Tenerlo e puntarci per un'altra stagione (che, come detto, è ciò che vorrebbe fare il Diavolo, sulla scia di quanto fatto in passato con Rafael Leao e Sandro Tonali ), oppure venderlo a titolo definitivo , rientrando della spesa di 35 milioni di euro dell'anno scorso. Quindi almeno a 30 milioni di euro.

Come detto, però, è solo un'ipotesi. La strada della permanenza di De Ketelaere al Milan nel calciomercato estivo è quella attualmente più percorribile. In Premier League avrebbe potenziali acquirenti, ma c'è la volontà di trattenerlo. Chiaramente, però, ha specificato il 'CorSport', se in estate CDK dovesse manifestare in prima persona la volontà di cambiare aria, allora a quel punto il Milan potrebbe valutare eventuali offerte. Milan, quattro bomber per una maglia >>>