Calciomercato Milan – De Ketelaere, rossoneri davanti a un bivio

Charles De Ketelaere, attaccante del Milan, via in questo calciomercato estivo. È un'ipotesi possibile, ma non è detta ancora l'ultima parola

Il 'Corriere della Sera' oggi in edicola, nel suo articolo sul calciomercato, ha parlato dei nodi da sciogliere in casa Milan e, in particolare, di quello relativo al futuro di Charles De Ketelaere, fantasista belga classe 2001 pagato 35 milioni di euro al Bruges nell'estate 2022.