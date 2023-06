Calciomercato Milan – De Ketelaere, il piano è cambiato: le ultime news

Il quotidiano generalista ha spiegato come finché c'erano Paolo Maldini e Frederic Massara alla guida dell'area tecnica del Milan, sembrava prevalere l'orientamento di tenere De Ketelaere in questa sessione di calciomercato, dopo l'anno deludente, giudicandolo come necessario per il suo ambientamento in Italia e in Serie A .

Per il 'CorSera', non si esclude né l'ipotesi di una cessione in prestito né, tanto meno, a titolo definitivo. A non meno di 28 milioni di euro, però, per evitare minusvalenze in bilancio. Ceduto CDK, il Milan si tufferebbe sul suo sostituto: si tratta di Arda Güler, classe 2005, gioiello turco in forza al Fenerbahçe. Di Marzio: "Ecco l'obiettivo del Milan" >>>