De Ketelaere, il flop di Maldini: il Milan di Cardinale può scaricarlo

Charles De Ketelaere, attaccante del Milan, un elemento di discordia tra Gerry Cardinale e Paolo Maldini. Il belga ora può andare via

Ieri Gerry Cardinale, managing partner del fondo RedBird e proprietario del Milan, ha comunicato a Paolo Maldini l'intenzione di non proseguire il percorso insieme. Si attende, dunque, ad ore l'ufficialità dell'esonero di Maldini dall'incarico di direttore tecnico del club di Via Aldo Rossi. Con lui, via anche il direttore sportivo Frederic Massara.