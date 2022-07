Calciomercato Milan – Ecco De Ketelaere: cifre e impatto a bilancio

Charles De Ketelaere firmerà nei prossimi giorni con il Milan fino al 30 giugno 2027. Ecco quanto peserà il suo acquisto nei conti rossoneri

Daniele Triolo

Il Milan, dopo oltre un mese di trattativa in questo calciomercato estivo, ha messo le mani su Charles De Ketelaere, trovando un accordo con il Bruges per il suo trasferimento in Italia. Le indiscrezioni parlano di un'intesa sulla base di 32 milioni di euro più 3 di bonus ed una percentuale sull'eventuale futura rivendita in favore dei nerazzurri.

Milan, arriva De Ketelaere: parliamo di conti e bilancio

De Ketelaere dovrebbe arrivare a Milano domani per svolgere le visite mediche e firmare il contratto con il club di Via Aldo Rossi nella giornata di lunedì 1° agosto. Ma come impatterà quest'operazione di calciomercato sui conti del Milan? 'Calcio & Finanza' ne ha parlato in un approfondimento.

Secondo quanto si dice, De Ketelaere dovrebbe firmare un contratto di cinque anni, fino al 30 giugno 2027, con i rossoneri. Considerando, dunque, il suo acquisto sui 32 milioni di euro di base fissa, la quota di ammortamento annua del suo cartellino, per ogni stagione, sarà di 6,4 milioni di euro.

A questo importo, logicamente, si aggiungerà lo stipendio di De Ketelaere che, secondo quanto riportato dalla stampa sportiva, guadagnerà 2,2 milioni di euro netti a stagione. Considerando che, per la sua acquisizione, il Milan usufruirà degli sgravi fiscali previsti dal Decreto Crescita, il suo stipendio lordo annuo sarà di 2,88 milioni di euro.

Complessivamente, dunque, De Ketelaere 'peserà', sul bilancio del Milan, per 9,28 milioni di euro netti a stagione. Investimento importante, che, però, tanto per fare un esempio, impatta di meno di quanto ha fatto, nell'ultimo anno, Alessio Romagnoli (12,7 milioni di euro) con i rossoneri. Milan, non solo CDK: ecco un altro trequartista. Le ultime news di mercato >>>