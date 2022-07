Calciomercato Milan – De Ketelaere, giorni caldi. Obiettivo Chukwuemeka

Il Milan ha perso in amichevole, 2-3, contro gli ungheresi dello ZTE, ma è il calciomercato a tenere banco in casa rossonera. E, logicamente, sui quotidiani sportivi oggi in edicola. Vediamo insieme, dunque, le notizie più importanti pubblicate su 'PianetaMilan.it' nella mattinata di oggi, domenica 24 luglio 2022, sulle mosse dei dirigenti Paolo Maldini e Frederic Massara per rinforzare la squadra di Stefano Pioli.