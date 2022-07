Calciomercato Milan – De Ketelaere ha chiesto la cessione al Bruges

Il profilo di Charles de Ketelaere infiamma da settimane i pensieri dei tifosi e dei dirigenti del Milan. Nell'ambiente, tutti considerano il 2001 belga come il colpo ideale da regalare alla trequarti di Pioli, da tempo in cerca di qualità. Con ogni probabilità, oggi il talento del Club Bruges scenderà in campo con i nerazzurri per la partita di Supercoppa belga contro il Gent; nonostante ciò, da Casa Milan filtra ottimismo per la buona riuscita dell'operazione.