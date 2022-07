Calciomercato Milan – De Ketelaere, al Bruges non bastano 25 milioni

Il Milan ha mosso i primi passi ufficiali, in questo estivo, per prendere Charles De Ketelaere dal Bruges . Ne ha parlato 'Tuttosport' in edicola questa mattina. Il Diavolo, infatti, ha presentato una prima offerta per il fantasista classe 2001 . Il Bruges, però, ha fatto sapere a Paolo Maldini e Frederic Massara che si aspetta di più rispetto ai 20 milioni di euro più 5 di bonus proposti.

Nei prossimi giorni, dunque, ha evidenziato il quotidiano torinese, è molto probabile che il Milan presenti una nuova offerta al Bruges, più vicina sicuramente ai 35 milioni di euro richiesti dal club belga per lasciar partire De Ketelaere, autore di 18 gol e 10 assist in 49 partite disputate nell'ultima stagione tra Jupiler Pro League , Champions League e coppe nazionali. Ma che intenzioni ha CDK?

Il giocatore preferisce il Milan. Per il blasone e perché giocherà la Champions. Vetrina che, per esempio, le squadre inglesi che lo hanno chiesto (Leeds United e Leicester City) non potrebbero offrirgli. A Milanello, oltretutto, c'è voglia di piazzare un gran colpo sulla trequarti e il nome di De Ketelaere mette d'accordo tutti in rossonero: proprietà, dirigenza, staff tecnico. Milan, individuato il difensore per Pioli. Le ultime news di mercato >>>