Calciomercato Milan – De Ketelaere, manca solo il sì del Bruges

Charles De Ketelaere è sempre più vicino al Milan in questo calciomercato estivo. In dirittura d'arrivo la trattativa con il Bruges. Le news

Contatti frequenti, tra Milan e Bruges , per far vestire la maglia rossonera a Charles De Ketelaere in questo calciomercato estivo. Lo ha riferito 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. È lui, il fantasista belga classe 2001 , il giocatore prescelto dai rossoneri per la trequarti: può giocare da 'numero 10' o da esterno destro, è un giovane di grande prospettiva e tecnica sconfinata.

Il club di Via Aldo Rossi vorrebbe consegnare Charles De Ketelaere nelle mani del tecnico Stefano Pioli il prima possibile. Senza che, però, la fretta si trasformi in un ultimatum o in un'offerta al rialzo per vincere le resistenze della società belga. Il tempo passa, ma la fiducia affinché l'operazione vada felicemente in porto resta intatta. Gli occhi del Milan in casa Chelsea: le ultime news di mercato >>>