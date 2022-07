Calciomercato Milan – Due contropartite al Bruges per De Ketelaere?

Charles De Ketelaere, obiettivo di calciomercato del Milan, potrebbe approdare in rossonero con un'offerta in soldi più giocatori. Le ultime

Il Milan è pronto a rilanciare la sua prima offerta per portare Charles De Ketelaere in rossonero in questo estivo. Lo ha riferito 'Tuttosport' oggi in edicola. La prima proposta del Diavolo, 20 milioni di euro più bonus , è stata respinta dal Bruges , club che ha sotto contratto il fantasista classe 2001 fino al prossimo 30 giugno 2024 .

In Via Aldo Rossi, però, erano certi di questo esito: è stata definita come un'offerta 'esplorativa'. Ora, però, il Milan dovrà accelerare se vorrà acquistare il giocatore. C'è bisogno di un rialzo importante per far traballare il Bruges, che sventola sotto il naso di Paolo Maldini e Frederic Massara un'offerta da 30 milioni di euro più 7 di bonus da parte del Leeds United.