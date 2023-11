Milan, De Ketelaere riscatto sempre più vicino? La posizione dell’Atalanta

Il Milan ha lavorato moltissimo nel calciomercato estivo . I rossoneri hanno cercato in tutti i modi di cedere i giocatori che non facevano più parte dei progetti di Pioli e della società . Uno di questi è stato Charles De Ketelaere , ai margini della rosa del Diavolo, che ora sta giocando con la maglia dell' Atalanta . Le ultime sul possibile riscatto e non solo.

Milan, le cifre di De Ketelaere

L’Atalanta, come scrive calciomercato.com, ha già versato 3 milioni di euro nelle casse del Milan per il prestito oneroso di De Ketelaere. Il diritto di riscatto, invece, è fissato a 23 milioni + 4 di bonus, cifra che permette al club rossonero di non registrare una minusvalenza per il residuo a bilancio del belga. Nessuna clausola per il contro riscatto ma è stata inclusa una percentuale sulla futura rivendita del calciatore pari al 10%.