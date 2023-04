Calciomercato Milan – De Ketelaere fatica, l’Atalanta ci pensa per l’estate

Nonostante ciò, ci sarebbe una squadra in modo particolare che si sarebbe messa sulle sue tracce in vista della sessione estiva di trattative. Secondo quanto riferito da 'TMW', infatti, l'Atalanta di Gian Piero Gasperini sarebbe interessata al trequartista belga per la prossima stagione. Da capire quali saranno le volontà del Diavolo, se tenerlo e dargli un'altra stagione per riscattarsi come avvenuto per altri giocatori, oppure se mandarlo in prestito per farsi le ossa. LEGGI ANCHE: Milan, la Roma e quel 2-2 che aprì la crisi rossonera