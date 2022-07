Calciomercato Milan – “De Ketelaere ai dettagli: atteso domani a Milano”

La trattativa di calciomercato tra Bruges e Milan per Charles De Ketelaere è vicina alla felice conclusione. Anche in Belgio riferiscono come il Diavolo, ormai, sia ad un passo dal mettere le mani sul fantasista classe 2001 . Ecco, per esempio, quanto scritto da Sacha Tavolieri , giornalista belga, sul suo account ufficiale del popolare social network 'Twitter'.

"Nuova assenza all'allenamento di oggi per Charles De Ketelaere al Bruges - ha scritto Tavolieri -. La sensazione, all'interno del club, è che CDK non tornerà più. Come spiegato ieri, l'accordo porterà 32 milioni di euro più bonus più una percentuale sulla rivendita. Siamo ai dettagli. Charles è atteso domani a Milano". Milan, un ex Serie A per la difesa? Le ultime news di mercato >>>