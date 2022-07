Calciomercato Milan – De Ketelaere, avanti tutta: l’agente è a Milano

Charles De Ketelaere, obiettivo di calciomercato del Milan, snobba il Leeds e vuole approdare in rossonero. Ma servirà una nuova offerta

Daniele Triolo

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, parlando del del Milan, si è soffermata su Charles De Ketelaere, classe 2001, fantasista del Bruges che il Diavolo vorrebbe mettere alle dipendenze di Stefano Pioli in questa stagione. Per far sì che questo accada, può contare sull'appoggio proprio del giocatore belga.

Calciomercato Milan, ecco il rilancio del Diavolo per De Ketelaere

De Ketelaere, infatti, ha rifiutato in questi giorni un'offerta del Leeds United, che era arrivato ad offrire 30 milioni di euro al Bruges, poiché affascinato dalla prospettiva di giocare la Champions League con una società gloriosa come quella rossonera. L'agente del calciatore, Tom De Mul, è arrivato a Milano per trattare con Paolo Maldini e Frederic Massara.

Se vorrà ottenere De Ketelaere in questa sessione estiva di calciomercato, però, il Milan dovrà alzare la posta in palio. Qualche giorno fa, infatti, il Diavolo aveva presentato una prima offerta per il giocatore, definita come esplorativa dalla 'rosea', di 20 milioni di euro più bonus. Naturalmente, respinta al mittente perché troppo bassa.

Il Milan, per strappare il sì del Bruges per CDK, dovrà salire a 30, 35 milioni di euro comprensivi di bonus e, a quanto sembra, un rilancio tale è nell'aria. Atteso a giorni, forse quasi a minuti. Con De Ketelaere, progetto del campione di domani, tipico della strategia del fondo Elliott per i rossoneri, e Divock Origi, si preannuncia un bel derby belga a Milano con Romelu Lukaku.

Se De Ketelaere, dunque, sarà davvero rossonero lo si capirà, per il quotidiano sportivo nazionale, entro 10 giorni e se la trattativa andrà a buon fine, sarà per almeno 30 milioni di euro. Il Bruges, dal canto suo, è pronto a girare un terzo di quella cifra, 10 milioni di euro, alla Lazio per prendere il sostituto del biondo trequartista: punterà su Vedat Muriqi. Un giovane bomber per il Milan di Pioli? Le ultime news di mercato >>>