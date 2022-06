Calciomercato Milan – De Ketelaere, il colpo rossonero ad ogni costo

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola ha parlato di Charles De Ketelaere , obiettivo di calciomercato del Milan , uno dei giocatori che più entusiasma Paolo Maldini e Frederic Massara , rispettivamente direttore tecnico e direttore sportivo del club di Via Aldo Rossi.

Si tratta di uno dei talenti più brillanti del panorama calcistico europeo. Nell'ultimo anno è migliorato moltissimo, tatticamente e sotto porta. De Ketelaere è l'unico calciatore, nato dal 2000 in poi, che vanta già 15 gol e 15 assist nel massimo campionato belga (finora 19 reti e 16 assist in totale con il Bruges ).

Sono numeri che, di fatto, hanno attirato le attenzioni di tanti club europei. Tra questi il Milan. Che, come rivelato dal 'CorSport', lo aveva seguito già diversi mesi fa, approcciando con il suo procuratore già nello scorso gennaio . Il Milan spera di mettere a segno il colpo De Ketelaere in questo calciomercato estivo per aprire un nuovo ciclo con lui da 'numero 10'.

Ad oggi, ha spiegato il 'CorSport', non c'è ancora una vera e propria trattativa di calciomercato per De Ketelaere tra Milan e Bruges. Ma la società belga ha fatto sapere, tramite proprio l'entourage del calciatore, che il prezzo del suo cartellino sarà superiore ai 30 milioni di euro.

Tra il Milan ed i rappresentanti di De Ketelaere, il commento del quotidiano romano, non ci sarebbero problemi per un accordo di massima sulla base di un contratto di cinque anni, fino al 30 giugno 2027 . D'altronde lo stipendio che gli può riconoscere il Milan è certamente superiore a quello che attualmente percepisce.

Finora, con il Bruges, dunque, il Milan si è fatto sentire solo per chiedere informazioni, non per avanzare un'offerta ufficiale. Che arriverà non appena Maldini e Massara avranno sistemato operazioni di mercato prioritarie. Nel frattempo i dirigenti sperano che le pretese del Bruges si abbassino, ma sono consapevoli che gran parte del budget potrebbe essere speso per De Ketelaere. Il trequartista del Milan? Ecco l'ultima idea di mercato di Maldini e Massara >>>