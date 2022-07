Mercato Milan – De Ketelaere, accelerare perché il Brugge gioca al rialzo

Peppe Di Stefano , nel corso dell'edizione di calciomercato di Sky Sport, si è soffermato sulla trattativa fra Milan e Brugge per Charles De Ketelaere . Il giornalista ha confermato la partenza di Maldini e Massara per il Belgio, con l'intenzioni di accelerare le operazioni. Il Brugge, infatti, tenta il gioco al rialzo e il Milan non ci sta.

A fare il punto, come detto, Peppe Di Stefano: "Confermato il blitz di domani organizzato dal Milan, che partirà poco prima di pranzo direzione Bruxelles. Da lì poi si sposterà a Bruges. Non è un blitz per portare a Milano De Ketelaere ma per accelerare i tempi. Probabilmente si era un po’ troppo statici, il Brugge stava giocando un po’ al rialzo. Il Milan ha due certezze: la prima di voler investire tanti soldi, sono trenta milioni circa più bonus; la seconda è che il giocatore ha scelto i rossoneri. Forti di queste cose, domani Maldini e Massara andranno dal Bruges e chiederanno la possibilità di comprarlo a quelle cifre. Il Milan non parteciperà ad aste. Qualora dovesse andare bene il Milan chiuderà l’accordo nei giorni successivi, probabilmente il giorno successivo. Qualora non dovesse andare bene il Milan cambierebbe totalmente obiettivo. Un nome su tutti potrebbe essere quello di Ziyech".Calciomercato Milan, il punto sulle trattative in entrata e in uscita.