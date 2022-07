Calciomercato Milan – De Ketelaere, ecco quando arriverà a Milano | News

Charles De Ketelaere, nuovo calciatore del Milan, nelle prossime ore arriverà in città per sostenere le visite mediche e firmare il contratto

Inoltre la 'rosea' parla anche del ruolo che ricoprirà il giocatore. De Ketelaere partirà da '10', ovvero da trequartista, in quanto il Milan ritiene che possa essere molto forte sulla trequarti, utile da falso 9 ma meno pronto a fare il 9 puro in Serie A. Milan, torna di moda una vecchia fiamma per il centrocampo?