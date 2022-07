Calciomercato Milan – De Ketelaere, non si andrà oltre i 30 milioni

Per Charles De Ketelaere, obiettivo numero uno di calciomercato, il Milan non intende offrire più di quella cifra di base fissa. Le ultime

Secondo quanto riferito dal 'Corriere della Sera' oggi in edicola, il Milan accelera per chiudere l'acquisto di Charles De Ketelaere dal Bruges . È lui il principale obiettivo del calciomercato estivo rossonero, il nome di fronte al quale ogni altra pista, da H akim Ziyech a Marco Asensio , risulta alternativa.

Il club di Via Aldo Rossi, forte del gradimento del trequartista belga, non intende salire oltre i 30 milioni di euro per il suo cartellino. Questo nonostante il Bruges abbia ricevuto un'offerta di 37 da parte del Leeds United. Milan, offerto un top player di Premier: le ultime news di mercato >>>