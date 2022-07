Calciomercato Milan – De Ketelaere, il sì nel fine settimana | News

L'edizione odierna del 'Corriere dello Sport' fa il punto sulla trattativa in corso tra il Milan e il Club Brugge per Charles De Ketelaere. Il calciatore belga lascerà i nerazzurri, congedandosi di fatto davanti ai suoi tifosi al termine del match di Supercoppa dove non è neanche sceso in campo. Dopo aver chiuso la pratica per il rinnovo di Ibrahimovic, Maldini e Massara sono pronti a rilanciare una nuova offerta al club belga da 30 milioni di euro più bonus. Il Bruges vorrebbe incassare il massimo possibile, ma a detta del 'CorSport' si tratterebbe solo di una questione di tempo a meno che i nerazzurri non vogliano alzare un vero e proprio muro. Intanto c'è già un accordo tra De Ketelaere e il Milan: il giocatore firmerà un quinquennale da 2 milioni di euro a stagione più bonus.