Calciomercato Milan – Rossoneri pronti a rilanciare per De Ketelaere

In ogni caso, l'affare De Ketelaere non andrà in porto in questo weekend. Domenica il Club Brugge sarà impegnato nella finale della Supercoppa belga contro il Gent e il talento che tanto piace al Milan scenderà in campo per provare a vincere il primo trofeo stagionale. In attesa del triplice fischio di questo delicato match, il club di via Aldo Rossi potrebbe chiudere questo fine settimana la pratica per il rinnovo di Zlatan Ibrahimovic. Intanto la squadra di Stefano Pioli domani scenderà in campo per affrontare il Colonia, la seconda amichevole di questo pre campionato dopo aver vinto mercoledì contro i dilettanti del Lemine Almenno. Calciomercato Milan, arriva dall'Argentina il rinforzo per il centrocampo?