Maxim De Cuyper sembra essere l'erede designato di Theo Hernandez in casa Milan: ecco la richiesta del Club Brugge per cederlo

Ormai Maxim De Cuyper è diventato il nome preferito dal Milan per il post Theo Hernandez. Il rapporto con il terzino transalpino, in evidente difficoltà anche con la Francia al di là del piccolo fastidio fisico, sembra ormai giunto ai minimi termini. Dopo quanto accaduto negli ultimi mesi, tra l'espulsione ingiustificata e il rendimento altalenante, l'addio a fine stagione è quasi annunciato. Le pretendenti non sono così difficili da trovare e i rossoneri, vendendolo, si garantirebbero un gruzzoletto da investire sul sostituto. In questo senso il favorito numero uno da diverso tempo a questa parte è il classe 2000 del Club Brugge.