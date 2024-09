Ma dove andrà a giocare? 'Tuttosport' oggi in edicola ha spiegato come l'Inter lo stia tenendo in seria considerazione per la prossima stagione. Età giusta (25 anni), stipendio non troppo esagerato, parametro zero: il suo profilo, insomma, rientra alla perfezione per quanto ha in mente il fondo Oaktree per il futuro del club nerazzurro.

Non rinnoverà con il Lille, piace a tanti club e segna a raffica — Lo stesso quotidiano torinese, però, ha ribadito come, solo nella Serie A italiana, David resti nel mirino sia del Milan sia della Juventus. Per non parlare della folta concorrenza all'estero, in particolar modo dalla Premier League inglese. Si preannuncia, quindi, una lotta serrata per mettere le mani sul cartellino dell'attaccante.

D'altronde, stiamo parlando di un bomber che, seppur fisicamente non sia un colosso, in area di rigore si fa sentire in maniera importante. Nell'ultima annata con il Lille, 26 gol e 9 assist in 47 partite. Ha ricominciato, poi, laddove aveva lasciato: fin qui, tra Ligue 1 e preliminari di Champions League, per David 3 gol e 2 assist in 7 gare giocate.