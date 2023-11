Calciomercato Milan – Attaccante, David obiettivo principale rossonero

Il contratto di David con i 'Dogues' scadrà il 30 giugno 2025 e il ragazzo non intende rinnovarlo. La scadenza ravvicinata dell'accordo tra David e il Lille, dunque, può diventare un'arma importante per il Milan in sede di contrattazione nel prossimo calciomercato estivo.

Impensabile, infatti, che i francesi possano sparare ancora richieste superiori ai 50 milioni di euro. Anche perché il giocatore, secondo 'Tuttosport', attende che le due società si parlino per trovare una soluzione che vada bene a tutti. Il Milan vuole David almeno quanto David vuole il Milan.

Ottimi rapporti tra Milan e Lille: contratto in scadenza nel 2025 — I rapporti tra i club sono ottimi, come testimoniato anche nella risoluzione del “lodo Sporting” e della rinegoziazione della clausola sulla futura rivendita di Rafael Leao, con il Milan che ora non dovrà corrispondere nulla al Lille in caso di futura cessione dell’esterno offensivo lusitano.

I contatti tra le parti per David vanno avanti da settimane, ma solo nei prossimi mesi si entrerà nel vivo della situazione. Difficile che si possa parlare già a gennaio di un suo trasferimento al Milan, ma nel calciomercato mai dire mai. LEGGI ANCHE: Mercato Milan, chi arriverà in difesa tra questi tre? I nomi >>>

