Calciomercato Milan – Quanto costano David e Paz? Ecco le possibili cifre

Non dimentichiamo Nico Paz

Sempre come spiegato da Relevo, vi è un altro giocatore ben osservato dal Diavolo: parliamo di Nico Paz. Il trequartista, ora in prestito al Como, rimane di proprietà del Real Madrid. I Blancos godo di un'opzione di riacquisto, ma questa cambia in base alla stagione. Per essere precisi, infatti, tali opzioni valgono 9 milioni (nel 2025), 10 milioni (nel 2026) e 11 milioni (nel 2027).