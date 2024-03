Il Milan sta vivendo una stagione di alti e bassi: vittorie e poi cadute importanti. Al momento manca un po' di supporto in avanti, dove Giroud, nell'ultimo periodo, fatica a segnare . Il francese, poi, potrebbe lasciare il Milan a fine stagione. Una mano potrebbe arrivare dal calciomercato , dove i rossoneri potrebbero chiudere alcune falle presenti nella rosa, specialmente in avanti. Il direttore di Tuttomercatoweb, Niccolò Ceccarini ha parlato di Jonathan David. L'attaccante del Lille è da molti considerato uno dei possibili obiettivi dei rossoneri per rinforzare il reparto avanzato. Sul canadese, ci sarebbe il forte pressing di un altro club di Serie A. Ecco le parole di Ceccarini a TMW.

Calciomercato Milan, David occhio alla concorrenza

"E il Napoli sa che deve muoversi per tempo, visto che possibilità di un addio (di Osimhen) sono concrete anche se c'è una clausola rescissoria molto alta. Il club azzurro non intende farsi trovare impreparato e per questo sta riflettendo su chi potrebbe essere eventualmente il sostituto. Un nome che sta tornando alla ribalta è quello di Jonathan David del Lille. Dopo la splendida stagione appena passata, la punta canadese a inizio stagione ha avuto qualche difficoltà. Anche se finora In 24 presenze in Ligue 1 ha realizzato comunque 12 reti. Le sue qualità non si discutono. Il Napoli è alla finestra ma pronto ad alzare il pressing".