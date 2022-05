Calciomercato Milan – Attacco, idee David e Gabriel Jesus: il punto

Jonathan David e Gabriel Jesus obiettivi del Milan per il calciomercato estivo per il ruolo di centravanti? Ma a due condizioni ...

La versione online de 'La Gazzetta dello Sport' ha sottolineato come il Milan, per la prossima sessione di calciomercato, abbia praticamente chiuso l'arrivo di Divock Origi. L'attaccante belga, classe 1995, si svincolerà dal Liverpool e firmerà presto un contratto di quattro anni, fino al 30 giugno 2026, con il Diavolo. Per lui, un ingaggio di 4 milioni di euro netti a stagione bonus inclusi.

L'approdo di Origi a Milanello, però, di fatto non chiuderà il calciomercato del Milan in entrata nel reparto offensivo. Il belga può essere un jolly e il club rossonero cercherebbe un'altra punta di spessore. Pronto, però, a fronteggiare una spesa così consistente soltanto al verificarsi di due condizioni. In primis, la vittoria dello Scudetto, che garantisce ulteriori introiti dai diritti tv.

Poi, ovviamente, il passaggio di proprietà da Elliott a InvestCorp, con il fondo del Bahrein che, a quel punto, punterebbe a fare una grande squadra aumentando il budget di mercato che, in questi 4 anni, l'hedge fund della famiglia Singer ha stanziato annualmente (60-70 milioni di euro). Così fosse, il Milan avrebbe in mente di prendere un grande centravanti e, al momento, le idee in casa rossonera sarebbero due.

Entrambe con dei parametri comuni: tra i 22 e i 25 anni, agili e dal fisico non troppo imponente, capaci di ricoprire più ruoli all’occorrenza, che hanno vinto i rispettivi campionati e con un’esperienza in Europa di un certo tipo. Il primo è Jonathan David, attaccante canadese classe 2000 di proprietà del Lille. Le sue doti gli consentono di essere impiegato da prima o seconda punta. Ha tutte le intenzioni di cambiare aria, come aveva fatto sapere il suo agente negli scorsi mesi.

L'altra opzione è Gabriel Jesus, brasiliano classe 1997 del Manchester City. È logico supporre che sia pronto a lasciare il club inglese, che ha deciso di puntare su Erling Braut Haaland, visto anche il contratto in scadenza il 30 giugno 2023. Lo spazio a disposizione si ridurrà ulteriormente e il Milan potrebbe approfittare della situazione per strapparlo ad un prezzo più conveniente.

