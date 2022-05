Calciomercato Milan – Origi sarà rossonero: spunta la data per le visite

Divock Origi rinforzerà l'attacco del Milan nel calciomercato estivo. Non si attiverà la clausola di rinnovo automatico con il Liverpool

L'attaccante belga Divock Origi , classe 1995 , rinforzerà il reparto offensivo del Milan nella sessione estiva di calciomercato . Ne hanno parlato il 'Corriere dello Sport' e 'Tuttosport' in edicola questa mattina, spiegando come sia caduto l'ultimo ostacolo per la felice conclusione della trattativa.

L'unico modo, infatti, per complicare l'approdo di Origi al Milan nel calciomercato estivo 2022 era l'attivazione unilaterale della clausola di rinnovo del contratto del calciatore con il Liverpool per un'ulteriore stagione, fino al 30 giugno 2023. Eventualità, questa, che però non si verificherà. Origi, in questa stagione, non arriverà a sommare il numero minimo di presenze per far sì che il rinnovo scatti in maniera automatica.