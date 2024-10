Nel corso delle prossime sessioni di calciomercato il Milan potrebbe tornare alla carica per Jonathan David e un ruolo di primissimo piano lo potrebbe svolgere proprio Zlatan Ibrahimovic. Come noto, infatti, il club rossonero nella scorsa finestra estiva ha preso Tammy Abraham, oltre ad Alvaro Morata, per rinforzare il proprio attacco. Il centravanti di proprietà per la Roma, però, è in prestito secco fino al 30 giugno 2025, data in cui tornerà alla base. Questo impone al Diavolo di pensare già ai prossimi mesi, per evitare di farsi poi trovare impreparato. E il polivalente canadese del Lille è un nome caldo.