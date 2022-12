Calciomercato Milan – David resta sotto la lente d’ingrandimento

David, classe 2000 , protagonista con il suo Canada ai recenti Mondiali in Qatar , gioca con il Lille dalla stagione 2020-2021 , ma il Milan ha il giocatore sotto la propria lente d'ingrandimento sin da quando militava nella fila del Gent , in Belgio .

I rossoneri lo seguono da quando giocava nel Gent in Belgio

Centravanti atipico, in stagione, finora, David ha segnato 9 gol e fornito 3 assist in 15 gare con la formazione di Paulo Fonseca nel massimo campionato francese. Non più nei radar rossoneri come in passato, invece, Alexander Isak, trasferitosi al Newcastle la scorsa estate. Mercato Milan, fissato il prezzo per Kudus: le ultime news >>>