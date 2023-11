Calciomercato Milan – David obiettivo primario per l’attacco

'Il Corrieredello Sport' oggi in edicola, facendo il punto sul calciomercato del Milan , ha spiegato come i rossoneri stiano sempre puntando Jonathan David per rinforzare il loro reparto avanzato nell'immediato futuro. Il Diavolo, che segue il canadese da anni, vorrebbe prenderlo per cercare di dare una sferzata all'attacco.

Calciomercato Milan, David il primo nome

Per gennaio, si legge, è molto difficile imbastire un’operazione con il Lille, anche se i due club in passato hanno fatto affari insieme. La soluzione più facile sarebbe quella di provarci davvero nel calciomercato estivo, quando il Milan avrà un’idea più chiara di quanto potrà spendere e come vorrà giocare la prossima stagione. David non è la tipica punta. Potrebbe costare 40 milioni di euro (QUI LA NOSTRA ESCLUSIVA). LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan - Che lista per la difesa! Tanti nomi in ballo