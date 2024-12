Milan, consigli per gli acquisti: David un’occasione? Pro e contro

Tra i possibili acquisti del Milan nel corso della sessione estiva di calciomercato c'è anche Jonathan David . Il club rossonero, infatti, come noto potrebbe perdere Tammy Abraham . L'attaccante di proprietà della Roma non è per nulla certo della sua permanenza al Diavolo, che dipende da molti fattori. In caso di addio, e con la parallela partenza di Luka Jovic, ormai ai margini del progetto, la dirigenza dovrà trovare un altro innesto in quel reparto che possa affiancare Alvaro Morata . Non è escluso, quindi, che si possa tornare alla carica per il canadese del Lille , sebbene vi sia più di un 'contro'.

Milan, David tra i possibili acquisti? Numeri dalla sua, ma il valore ...

Per quanto l'età possa essere dalla sua, dal momento in cui compirà 25 anni il 14 gennaio 2025, e i numeri in stagione anche (17 gol in 25 incontri tra Ligue 1 e Champions League), ci sono altri due aspetti da valutare. In primis lo stipendio. Secondo i dati di 'Capology', Jonathan David al momento percepirebbe 1,95 milioni euro lordi a stagione. Il suo valore, in base a quanto riportato da 'transfermarkt.it', sarebbe di 45 milioni di euro, che potrebbero abbassarsi proprio per il fatto che il suo contratto è in scadenza al 30 giugno 2025.