Calciomercato Milan – Attacco, sul taccuino anche Boniface e Openda

Victor Boniface e Loïs Openda sono obiettivi di calciomercato del Milan per l'attacco. Insieme al più costoso bomber Jonathan David del Lille

'Tuttosport' oggi in edicola ha fatto il punto sulle possibili mosse del Milan - per quanto concerne l'attacco - nel prossimo calciomercato estivo. Uno dei principali obiettivi del club di Via Aldo Rossi è quello di reperire un centravanti giovane e forte. Piace moltissimo, per esempio, il canadese Jonathan David del Lille.

Calciomercato Milan, piace David ma costa — Classe 2000, ha segnato 21 gol in campionato finora - uno in meno di Kylian Mbappé del PSG - ed è seguito da tempo dal Milan. Non è ritenuto un vero 'numero 9', ma più un attaccante di movimento. Il problema, per il Diavolo, non è però questo, bensì il prezzo che ne fa il Lille: 60 milioni di euro.

Boniface e Openda sul taccuino del club di Via Aldo Rossi — Principali alternative, dunque, possono essere Victor Boniface, nigeriano dell'Union Saint-Gilloise e Loïs Openda, belga del Lens, entrambi classe 2000 e centravanti di peso, dediti al gol. Letale in Europa League il primo, ottimo nella Ligue 1 francese il secondo in questa stagione. Milan, il nome per l'attacco del futuro >>>