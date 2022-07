Calciomercato Milan – Daniel Maldini ad un passo dallo Spezia: i dettagli

Daniel Maldini è in procinto di lasciare il Milan per tentare la sua prima avventura “lontano da casa”: Spezia ad un passo in prestito secco

Carmelo Barillà

Daniel Maldini è in procinto di lasciare il Milan per tentare la sua prima avventura “lontano da casa”: Spezia ad un passo. Il figlio d'arte, oggi, ha saltato la seduta d'allenamento ufficialmente per un problemino fisico, ma in realtà sembra essere davvero ai dettagli il trasferimento ai liguri.

Domani potrebbe essere il giorno buono per il passaggio di Daniel Maldini allo Spezia in prestito secco, come sottolinea Luca Bianchin de La Gazzetta dello Sport.