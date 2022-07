Calciomercato Milan – Su Daniel Maldini c’è anche lo Spezia

Daniel Maldini sul taccuino di molte squadre di Serie A: oltre a Hellas Verona e Cremonese sul figlio d'arte di proprietà del Milan ci sarebbe anche lo Spezia. A riferirlo è Calciomercato.com. L'asse tra i rossoneri ed i liguri è già abbastanza caldo. Lo Spezia, infatti, ha già avuto dei colloqui con il Milan per Mattia Caldara. Daniel Maldini, pur avendo già esordito in prima squadra, ha faticato a trovare spazio. Per questo l'idea sarebbe quella di mandarlo a "farsi le ossa" altrove. Tra l'altro, il primo gol di Daniel Maldini in Serie A è arrivato proprio contro lo Spezia, al 'Picco' nella vittoria decisiva dei rossoneri della scorsa stagione. In ogni caso, la formula sarà quella del prestito secco, visto che il Milan punta sul calciatore. Cremonese, Spezia e Verona alla finestra. Milan, individuato il difensore per Pioli. Le ultime news di mercato >>>