Calciomercato Milan – Hellas Verona e Cremonese su Daniel Maldini

Il calciomercato del Milan dovrà inevitabilmente passare anche da delle cessioni. Le priorità del duo Maldini-Massara sono ormai risapute; tra queste, dei colpi in trequarti hanno particolare impellenza e rilevanza. Il Milan in quella zona dispone già di grande varietà, quasi tendente alla sovrabbondanza: nella zona centrale, oltre ai noti Diaz, Krunic e Maldini , si è infatti aggiunto anche Adli . Per questo motivo, oltre ad acquistare, i dirigenti rossoneri dovranno essere molto bravi a cedere.

In questo senso, giungono novità importanti da TuttoMercatoWeb. Il sito riporta infatti dell'interesse di Cremonese e Hellas Verona per il prestito di Daniel Maldini. Il figlio di Paolo, classe 2001, durante la scorsa stagione ha giocato poco e nulla; dunque, la possibilità di andare a farsi le ossa in una squadra di Serie A non può che giovare al trequartista del Diavolo.