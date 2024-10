CALCIOMERCATO MILAN

Daniel Maldini, attaccante del Monza, in futuro potrebbe vestire di nuovo la maglia del Milan, anche perché c'è un interessante postilla all'interno del contratto che rende tutto ciò possibile. Il figlio del più noto Paolo, infatti, negli ultimi mesi si è messo in mostra con la maglia del club brianzolo, agli ordini di un ex rossonero come Alessandro Nesta. Questo ha inevitabilmente attratto le attenzioni di Luciano Spalletti, Commissario Tecnico dell'Italia. Che infatti ha deciso di convocarlo per i match contro Belgio e Israele. Non solo, perché è proprio di ieri la notizia dell'interesse dell'Inter.