Il Milan, però, nell'occasione si è riservato il 50% su un'eventuale, futura rivendita del giocatore ad un altro club, nonché un diritto di prelazione . In sostanza, il club di Via Aldo Rossi potrà riacquistarlo dal Monza a metà prezzo rispetto alla concorrenza, ma, soprattutto, avrà il diritto di priorità sulle altre società. Potendo, inoltre, pareggiare qualsiasi offerta di altri club.

Un particolare non da poco se si considera come, su Daniel Maldini, siano piombate due rivali storiche del Milan. 'Tuttosport' oggi in edicola ha evidenziato come l' Inter sia seriamente interessata al giocatore. Il direttore sportivo dei nerazzurri, Piero Ausilio , sta valutando (anche visionandolo spesso dal vivo) la crescita di Maldini junior.

I rapporti tra Monza e Inter sono ottimi e chissà, dunque, che Maldini non diventi nerazzurro nel prossimo calciomercato. Juventus permettendo. Anche i bianconeri, infatti, per il quotidiano torinese, hanno messo gli occhi sul numero 14 del Monza. Milan, sei avvisato: fai estrema attenzione se non vuoi andare incontro a una beffa cocente.