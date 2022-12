Calciomercato Milan – Si seguono i progressi di Maldini allo Spezia

Daniel Maldini, attaccante del Milan in prestito allo Spezia, ha già punito il Diavolo a 'San Siro' lo scorso 5 novembre con un gran bel gol

Non soltanto Lorenzo Colombo tra i giovani del Milan che, ceduti nello scorso calciomercato estivo, potrebbero rientrare alla base nell'estate 2023. Per il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, infatti, anche Daniel Maldini figura in quest'elenco: il Diavolo sta monitorando i progressi del figlio d'arte.

Calciomercato Milan, Daniel Maldini sta giocando bene con lo Spezia — Daniel Maldini, classe 2001, ha già punito il 'suo' Milan: lo ha fatto lo scorso 5 novembre, a 'San Siro', segnando un gran gol a Ciprian Tătărușanu al 59' di Milan-Spezia 2-1. Una partita che il Diavolo, tra mille difficoltà, avrebbe vinto soltanto nel finale grazie ad una prodezza in acrobazia di Olivier Giroud.

Maldini, alla corte di Luca Gotti, sta migliorando, si sta perfezionando e strutturando. Non è più soltanto un giovane che fa numero, per imparare, ma sta diventando un calciatore importante, uno che in Serie A può giocarci e può dire la sua. Visto anche che possiede classe ed un piede destro mica male.

Da gennaio in avanti chiede più spazio a Gotti — Finora, in stagione, Daniel Maldini ha totalizzato 6 partite tra campionato e Coppa Italia e segnato 2 reti: l'auspicio è che, da gennaio in avanti, il secondogenito di Paolo possa avere sempre più spazio e consacrarsi come 'uno da Milan'. Pellegatti: "Mi intriga un'alternativa a Ziyech". Ecco chi è >>>