Calciomercato Milan – Daniel Maldini, cessione possibile solo in prestito

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Daniel Maldini, classe 2001, giovane fantasista del Milan, sta facendo molto parlare di sé, in questi giorni, dopo la rete molto bella messa a segno contro il Monza.

Daniel Maldini piaceva al Monza: no del Milan

Proprio i brianzoli, come ricordato dal quotidiano ‘Tuttosport‘ oggi in edicola, si erano mossi per ottenere Maldini dal club di Via Aldo Rossi. Per ora, però, il Diavolo se lo tiene stretto.

Cessione possibile? Sì, ma soltanto a titolo temporaneo

Il Milan, infatti, crede molto nelle qualità di Daniel Maldini e non molto tempo fa gli ha rinnovato il contratto fino al 30 giugno 2024. Una cessione del ragazzo resta sempre possibile, ma più in avanti e, eventualmente, soltanto con la formula del prestito.

