Calciomercato, Schira: “Tre squadre di Serie A sull’ex Milan Daniel Maldini”

Su X, Schira ha riportato una notizia di calciomercato riguardante Maldini. Su di lui, infatti, hanno messo gli occhi l' Atalanta di Gasperini , la Fiorentina di Palladino e la Juventus di Thiago Motta . Il Monza, però, non ha intenzione di vendere l'ex rossonero in questa sessione di mercato.

Nel contratto di Daniel Maldini, ci sono anche due clausole rescissorie: una, da 12 milioni di euro, per le squadre di Serie A; l'altra, invece, è da 15 milioni e vale per i club stranieri. Il Milan avrà il 50% sulla futura rivendita del suo ex calciatore.