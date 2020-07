Calciomercato Milan – Daniel Maldini al Monza? L’indiscrezione

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Quale sarà il futuro di Daniel Maldini? Nonostante si alleni con la prima squadra da diversi mesi ormai, il figlio di Paolo non ha trovato spazio nelle idee di Stefano Pioli. La necessità di andare a far esperienza altrove è chiara: ma dove?

Nelle scorse settimane vi avevamo riportato dell’interesse del Montpellier per Daniel Maldini. Ma si parla, già da mesi, di quello del Monza di Galliani e Berlusconi. Andare a giocare in Serie B sarebbe comunque un’ottima opportunità per Maldini, ammesso e non concesso che riesca a ritagliarsi il giusto spazio nella squadra allenata da mister Brocchi. L’indiscrezione del Monza interessato a Daniel Maldini viene riferita in giornata dai colleghi di Tuttosport.

Qualche settimana fa Silvio Berlusconi aveva parlato proprio di Maldini Jr.: “Si preannuncia essere uno dei giovani più interessanti al Milan. Daniel al Monza? Speriamo di sì, speriamo che si confermi un giovane di talento”. La stima c’è, chissà che da qui alle prossime settimane possa esserci il trasferimento.

