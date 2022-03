Calciomercato Milan – Diavolo alla finestra per Dani Ceballos: le news

Uno dei nomi che da diverso tempo viene legato al calciomercato del Milan è quello di Dani Ceballos, in uscita dal Real Madrid

Secondo quanto riportato da El Nacional, oltre al Milan ci sarebbe anche l'Inter sulle tracce del giovane centrocampista. Il suo contratto scadrà nell'estate del 2023 e tutto fa pensare ad una separazione dal Real Madrid. In stagione ha collezionato solamente cinque presenze in Liga e due in Coppa del Re, dove ha fatto registrare anche un assist.