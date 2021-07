Calciomercato Milan – Damsgaard, telefonata alla Sampdoria: le ultime

Le ultime sul calciomercato del Milan: Maldini e Massara insistono per Damsgaard. La Sampdoria non vuole contropartite tecniche

Salvatore Cantone

La Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, si sofferma sull'interesse del Milan per Mikkel Damsgaard. Il danese sta disputando un grande Europeo: tre partite e un gol alla Russia segnato nel girone. Prima però c'è stata la stagione alla Sampdoria: 35 gare in A, due gol, quattro assist. E' chiaro che il Milan lo segua con molta attenzione, visto che il club rossonero è sempre interessato ai giovani talenti.

Nelle ultime ore ci sarebbe stata una telefonata alla Sampdoria per fare il punto della situazione. Il Milan ha ribadito il proprio interesse per Damsgaard, ma Ferrero ha detto di voler 30 milioni di euro per lasciarlo partire. Senza contropartite tecniche. Niente Conti dunque, ritornato dal prestito al Parma, ma neanche Hauge, con il Diavolo che sperava di inserirlo per abbassare il prezzo del cartellino.

Servono quindi almeno 25 milioni di euro per acquistarlo, ma il Milan non sembra voler rinunciare all'affare. Per farlo andare in porto, però, servono le cessioni: da questo punto di vista in primo piano ci sono appunto Hauge e Rafael Leao. Il primo piace al Wolfsburg, mentre il secondo piace a diversi squadre tra cui il Marsiglia. Intanto ecco tutti i segreti di Kaio Jorge, obiettivo di calciomercato del Milan.