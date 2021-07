Calciomercato Milan – Damsgaard, la Samp non vuole contropartite

Le ultime sul calciomercato del Milan: Maldini e Massara insistono per Damsgaard. La valutazione della Sampdoria è di 30 milioni di euro

La Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, si sofferma sull'interesse del Milan per Mikkel Damsgaard. Nelle ultime ore ci sarebbe stata una telefonata alla Sampdoria per fare il punto della situazione. Il Milan ha ribadito il proprio interesse per Damsgaard, ma Ferrero ha detto di voler 30 milioni di euro per lasciarlo partire. Senza contropartite tecniche. Niente Conti dunque, ritornato dal prestito al Parma, ma neanche Hauge, con il Diavolo che sperava di inserirlo per abbassare il prezzo del cartellino. Ecco le top news di oggi sul mercato del Milan: Tonali si taglia lo stipendio, Tadic scala posizioni